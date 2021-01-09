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/ Пульмонологія

Названо симптоми затяжної форми COVID-19

20.4т
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Коронавірус (COVID-19) може переходити в затяжну форму, коли певні симптоми не проходять протягом 12 і більше тижнів після зараження.

Як пише Express, респіраторні симптоми включають постійний кашель, а серцево-судинні симптоми – стиснення або біль у грудях і прискорене серцебиття.

Хвороба триває більше 12 тижнів

Хвороба триває більше 12 тижнів. Джерело: pixabay.com

pixabay.com

Загальні симптоми включають стомлюваність, жар, біль у горлі, шум або біль у вухах.

Неврологічні симптоми:

  • "Туман у свідомості" (втрата концентрації і/або проблеми з пам'яттю);

  • головний біль;

  • порушення сну;

  • симптоми периферичної нейропатії (поколювання й оніміння);

  • запаморочення;

  • делірій (у літніх людей).

Повідомлялося також про шлунково-кишкові симптоми, такі як біль у животі, нудота, діарея, анорексія і зниження апетиту.

Крім того, спостерігаються проблеми опорно-рухового апарату, психологічні та дерматологічні симптоми:

  • біль у суглобах;

  • м'язові болі;

  • депресія;

  • почуття тривоги;

  • висип на шкірі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вчених немає доказів того, що новий штам коронавірусу, виявлений у Великобританії, може стати причиною більш важкого захворювання або вплинути на смертність від COVID-19.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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