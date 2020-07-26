Названо симптоми, які свідчать про те, що у вас саме коронавірус

Незважаючи на те, що коронавірусна інфекція має багато спільного з ГРВІ та грипом, є декілька основних симптомів, які часто свідчать про те, що людина захворіла саме на COVID-19.

На цей факт звернув увагу лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який сам заразився коронавірусом. Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.

Так, серед відмінних симптомів COVID-19 він назвав уже підтверджені багатьма пацієнтами і вченими втрату нюху (аносмія) і спотворення смаку.

Втрата нюху і спотворення смаку – одні з відмінних симптомів COVID-19

"Під час коронавірусу також часто буває діарея. Якщо людина занедужала, то все ж варто звернутися до сімейного лікаря", – додав він.

Крім цього лікар нагадав негласне правило пацієнтів: якщо сумніваєшся, то завжди розцінюй це в гірший бік.

"Для грамотного лікаря дуже легко визначити, у якому стані пацієнт і чого він потребує", – зазначив Сільковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Павло Сільковський пояснив, чому люди, навіть у межах однієї сім’ї, по-різному хворіють на коронавірусну інфекцію.

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