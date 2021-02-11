Названо симптоми коронавірусу залежно від віку

Вчені з Імперського коледжу Лондона (Велиеобританія) виділили ширший спектр симптомів, які виникають у інфікованих коронавірусом пацієнтів, і розділили їх за віковими групам.

З'ясувалося, що, наприклад, у дітей під час COVID-19 частіше болить голова, тоді як пенсіонери страждають від втрати апетиту. Результати дослідження опубліковано на сайті установи.

За словами фахівців, на додаток до "класичних" симптомів – втрати нюху і смаку, лихоманки і нового постійного кашлю – з цим вірусом пов'язана ціла низка інших ознак зараження. Але водночас до 60% інфікованих людей не повідомляли про будь-які симптоми протягом тижня, що передує позитивному тесту.

Діти й підлітки частіше страждають від головного болю при COVID-19, ніж старі люди – вчені

Вчені отримали дані, вивчивши мазки тестів пацієнтів й анкети, в яких ті розповіли про самопочуття, у період з червня 2020-го по січень 2021 року. Дослідження показало, що серед цих інших симптомів коронавірусу виокремлюють і такі:

озноб;

втрата апетиту;

головний біль;

м'язові болі.

"Наявність будь-якого з цих інших симптомів або класичних, окремо чи в комбінації, було пов'язано із зараженням COVID-19, і чим більше їх виявляли люди, тим вищою була ймовірність того, що результат тесту у них виявиться позитивний", – пояснили фахівці.

Дослідження також показало, що симптоми змінюються з віком. У той час як озноб був пов'язаний із зараженням у буддь-якому віці, то головні болі виділяли у дітей і підлітків від 5 до 17 років, втрата апетиту була характерна зараженим 18-54 і 55+ років, а м'язові болі – пацієнтам у віці 18-54 років. Інфіковані 5-17 років також рідше повідомляли про лихоманку, постійний кашель і втрату апетиту порівняно з дорослими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар назвав небезпечні симптоми діабету після коронавірусу в дітей.

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