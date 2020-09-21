Названо ще одну важливу перевагу носіння маски при коронавірусі

Носіння медичної маски сприяє зміцненню імунітету до коронавірусної інфекції (COVID-19).

Як говориться в журналі New England Journal of Medicine, медики з Каліфорнійського університету вважають, що маска зменшує дозу вірусу, яку може отримати здорова людина від хворого.

У того, хто носить маску, більше шансів перехворіти на COVID-19 безсимптомно pixabay.com

Доза вірусу, яка потрапляє в організм, є одним з ключових чинників, які визначають тяжкість захворювання. Чим більше вірусу проникає в організм, тим сильніше буде імунна відповідь, яка проявляється у виникненні характерних симптомів COVID-19 – це лихоманка, кашель, втрата нюху і так далі.

"Оскільки маска пропускає невелику кількість вірусних частинок, у людини більше шансів на те, що захворювання буде протікати без симптомів. І цього може бути достатньо, щоб захистити пацієнта від зараження SARS-CoV-2 у майбутньому. Тому використання маски може допомогти уникнути проблем зі здоров'ям в довгостроковій перспективі", – пояснили фахівці.

При цьому дослідники відзначили, що висновки про здатність безсимптомної інфекції згенерувати достатній імунітет для захисту від коронавірусу є попередніми.

"Тим не менш, це ще одна причина продовжувати носити маски для обличчя", – зробили висновок медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український доктор-педіатр Євген Комаровський заявив, що носіння масок в громадських місцях може захистити від СOVID-19 тільки в тому випадку, якщо регулярно їх міняти.

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