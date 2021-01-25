Названо регіони України зі стрімким зростанням хворих на COVID-19

В Україні шість областей віднесено до регіонів зі значним поширенням коронавірусу, оскільки показник динаміки зростання випадків зараження там перевищує граничне значення.

Він, нагадаємо, застосовується в разі реєстрації більш ніж 8 інфікувань на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів та їхнього приросту в понад 10%. Відповідні дані надали OBOZREVATEL в апараті РНБО.

Згідно з офіційною статистикою, регіонами зі значним поширенням COVID-19 вважаються Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Одещина, Харківщина та Чернівецька область.

У шести регіонах України зафіксовано зростання хворих на COVID-19

Там за двотижневий період показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом становить від 17 до 31% і на 25 січня перевищує граничне значення:

Закарпатська область (37%) – в 3,1 раза;

Івано-Франківська область (17%) – в 1,7 раза;

Львівська область (12%) – в 1,2 раза;

Одеська область (17%) – в 1,7 раза;

Харківська область (22%) – у 2,2 раза;

Чернівецька область (17%) – в 1,7 раза.

Регіони України зі значним поширенням коронавірусу

Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Львівщині та й Івано-Франківщині

Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Закарпатті й Одещині

Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 у Харківській та Чернівецькій областях

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завершився так званий локдаун і з 25 січня в усіх областях відновилася дія карантину з обмеженнями для "помаранчевої" зони. Про те, що заборонено в цей період до 31 березня, – читайте в матеріалі.