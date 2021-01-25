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/ Пульмонологія

Названо регіони України зі стрімким зростанням хворих на COVID-19

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В Україні шість областей віднесено до регіонів зі значним поширенням коронавірусу, оскільки показник динаміки зростання випадків зараження там перевищує граничне значення.

Він, нагадаємо, застосовується в разі реєстрації більш ніж 8 інфікувань на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів та їхнього приросту в понад 10%. Відповідні дані надали OBOZREVATEL в апараті РНБО.

Згідно з офіційною статистикою, регіонами зі значним поширенням COVID-19 вважаються Закарпаття, Івано-Франківщина, Львівщина, Одещина, Харківщина та Чернівецька область.

У шести регіонах України зафіксовано зростання хворих на COVID-19

У шести регіонах України зафіксовано зростання хворих на COVID-19

Там за двотижневий період показник динаміки зростання випадків інфікування коронавірусом становить від 17 до 31% і на 25 січня перевищує граничне значення:

  • Закарпатська область (37%) – в 3,1 раза;

  • Івано-Франківська область (17%) – в 1,7 раза;

  • Львівська область (12%) – в 1,2 раза;

  • Одеська область (17%) – в 1,7 раза;

  • Харківська область (22%) – у 2,2 раза;

  • Чернівецька область (17%) – в 1,7 раза.

Регіони України зі значним поширенням коронавірусу
Регіони України зі значним поширенням коронавірусу
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Львівщині та й Івано-Франківщині
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Львівщині та й Івано-Франківщині
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Закарпатті й Одещині
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 на Закарпатті й Одещині
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 у Харківській та Чернівецькій областях
Показник динаміки зростання випадків зараження COVID-19 у Харківській та Чернівецькій областях

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні завершився так званий локдаун і з 25 січня в усіх областях відновилася дія карантину з обмеженнями для "помаранчевої" зони. Про те, що заборонено в цей період до 31 березня, – читайте в матеріалі.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
РНБО
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