Названо п'ять можливих тривожних "дзвіночків" зараження коронавірусом

Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) США назвав п'ять тривожних сигналів, які попереджають про можливе зараження коронавірусом і вимагають негайної медичної допомоги.
Свої рекомендації фахівці випустили на тлі поширення нового штаму COVID-19, недавно виявленого в Британії. Про це повідомляє Expres.
Медики кажуть про відсутність доказів того, що мутант коронавірусу B.1.1.7 небезпечніший за попередні, але закликають людей бути ще обережнішими і зважати на симптоми.
Медики назвали тривожні ознаки можливого зараження коронавірусом
До тривожних ознак належать:
утруднене дихання;
постійний біль або тиск у грудях;
помутніння свідомості;
нездатність прокинутися або не спати;
блакитний відтінок губ або обличчя.
Так, якщо у когось проявляються якісь із цих ознак, CDC закликає негайно звернутися по невідкладну медичну допомогою.
"У цьому списку перераховано не всі можливі симптоми. Але, будь ласка, зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас виникнуть серйозні або небезпечні для вас ознаки", – зазначили в CDC.
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