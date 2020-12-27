Названо п'ять можливих тривожних "дзвіночків" зараження коронавірусом

Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) США назвав п'ять тривожних сигналів, які попереджають про можливе зараження коронавірусом і вимагають негайної медичної допомоги.

Свої рекомендації фахівці випустили на тлі поширення нового штаму COVID-19, недавно виявленого в Британії. Про це повідомляє Expres.

Медики кажуть про відсутність доказів того, що мутант коронавірусу B.1.1.7 небезпечніший за попередні, але закликають людей бути ще обережнішими і зважати на симптоми.

Медики назвали тривожні ознаки можливого зараження коронавірусом

До тривожних ознак належать:

утруднене дихання;

постійний біль або тиск у грудях;

помутніння свідомості;

нездатність прокинутися або не спати;

блакитний відтінок губ або обличчя.

Так, якщо у когось проявляються якісь із цих ознак, CDC закликає негайно звернутися по невідкладну медичну допомогою.

"У цьому списку перераховано не всі можливі симптоми. Але, будь ласка, зателефонуйте своєму лікарю, якщо у вас виникнуть серйозні або небезпечні для вас ознаки", – зазначили в CDC.

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