Названо простий спосіб захиститися від COVID-19

Олексій Тітофф Пульмонологія 15:38, 8.10.2020 Оновлено: 15:49, 8.10.2020

Прийом вітаміну D у разі його дефіциту в організмі може зміцнити імунітет і допомогти не захворіти на коронавірус (COVID-19).

До такого висновку прийшли вчені Бірмінгемського університету у Великобританії, передає MedRxiv.

Відзначається, що медики, які були ізольовані після розвитку симптомів COVID-19, з більшою ймовірністю страждали від дефіциту вітаміну D.

Вчені вивчили зразки крові 392 медичних працівників на наявність антитіл до SARS-CoV-2 і вміст вітаміну D. У результаті виявилося, що 55% людей мали антитіла до коронавірусу, а 61% відчували дефіцит вітаміну.

Дослідники підкреслили, що у пацієнтів з дефіцитом вітаміну спостерігалися такі симптоми, як ломота, біль у тілі або лихоманка. На думку вчених, це говорить про те, що дефіцит вітаміну D підвищує сприйнятливість до вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інфекціоніст розповів про епідемію і про те, як зміцнити імунітет під час пандемії COVID-19.

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