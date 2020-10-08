Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Названо простий спосіб захиститися від COVID-19

16.9т
Читати матеріал російською

Прийом вітаміну D у разі його дефіциту в організмі може зміцнити імунітет і допомогти не захворіти на коронавірус (COVID-19).

До такого висновку прийшли вчені Бірмінгемського університету у Великобританії, передає MedRxiv.

Відзначається, що медики, які були ізольовані після розвитку симптомів COVID-19, з більшою ймовірністю страждали від дефіциту вітаміну D.

Вчені вивчили зразки крові 392 медичних працівників на наявність антитіл до SARS-CoV-2 і вміст вітаміну D. У результаті виявилося, що 55% людей мали антитіла до коронавірусу, а 61% відчували дефіцит вітаміну.

Дослідники підкреслили, що у пацієнтів з дефіцитом вітаміну спостерігалися такі симптоми, як ломота, біль у тілі або лихоманка. На думку вчених, це говорить про те, що дефіцит вітаміну D підвищує сприйнятливість до вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інфекціоніст розповів про епідемію і про те, як зміцнити імунітет під час пандемії COVID-19.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
Вітамини
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини