Названо препарат, який може рятувати від коронавірусу

Список препаратів, які можна застосовувати в лікуванні коронавірусу нового типу, може поповнитися схваленими ВООЗ ліками проти гепатиту C – софосбувір.

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Попередні результати дослідження і дані про можливості застосування препарату описали в своїй статті американські вчені. Вона опублікована на сайті електронної наукової бібліотеки bioRxiv.

Зазначається, що під час експерименту група нейрофізіологів і молекулярних біологів під керівництвом професора Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Елісона Муотрі спостерігала за тим, як COVID-19 проникав у мініатюрні "муляжі" мозку, які дослідники виростили зі стовбурових клітин. У результаті вони з'ясували, як можна захистити від таких проблем нервові клітини людини.

Водночас підкреслюється, що спочатку вчені створювали ці структури, аби перевіряти препарати від аутизму та інших неврологічних розладів. Однак пандемія "змусила" їх змінити плани. Так, обробляючи вірусом "муляжі" мозку, біологи вивчали, як він взаємодіє з нейронами. А також перевіряли, як різні противірусні препарати заважали йому проникати в нервові клітини.

У результаті підтвердилося, що коронавірус дійсно може проникати в клітини мозку і викликати серйозні порушення в його роботі. Крім цього, було виявлено, що софосбувір значно знижує частку заражених клітин і ліквідує порушення в роботі нервових закінчень, які вражає COVID-19.

"Наші досліди з "муляжами" мозку показують, що софосбувір повністю ліквідує всі ті порушення, які з'являлися в нервовій тканини після проникнення вірусу. Це говорить про те, що препарат може не тільки захистити дорослих від наслідків проникнення вірусу в мозок, але і перешкодити коронавірусу потрапити з організму вагітної жінки в її плід", – стверджують вчені.

Софосбувір може допомогти при COVID-19 – вчені

Вони припускають, що софосбувір може ліквідувати частину незвичайних симптомів, які відчували заражені COVID-19. Йдеться про енцефалопатію, галюцинації та раптові напади епілепсії. Також, вважають дослідники, препарат може захистити хворих від одного з головних і перших симптомів розвитку коронавірусної інфекції – втрати смаку та нюху.

Правда, поки ця доповідь американських вчених ще не була рецензована незалежними експертами і редакторами наукових журналів, як це буває в таких випадках. Тому до висновків зі статті й аналогічних їй варто ставитися обережно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені виявили, що втрата нюху і смаку, які є симптомами у тих, хто переніс коронавірус, можуть зберігатися декілька місяців.

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