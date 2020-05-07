Названо препарат, який допомагає вижити при коронавірусі

Лікування важких пацієнтів із коронавірусом антикоагулянтами, які уповільнюють згортання крові, підвищує шанси на виживання.

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У цьому переконані вчені з Медичної школи при лікарні Маунт-Сінай у Нью-Йорку. Результати їхнього дослідження опубліковані в журналі JACC, передає Cardiovascular Business.

За словами медиків, у більшості пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19, розвиваються загрозливі для життя ускладнення, пов'язані з високим рівнем тромбоутворення. Тож вони порівняли показники виживаності і тривалості лікування серед тих хворих на коронавірус, які отримували чи ні тромболітичні препарати.

Антикоагулянти можуть відігравати основну роль у терапії пацієнтів із COVID-19

"Як кардіолог протягом трьох тижнів я спостерігала збільшення кількості тромбів у госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Тому дуже важливо з'ясувати, чи дають антикоагулянти перевагу під час лікування", – говорить докторка медичних наук Ану Лала.

Зазначається, що у дослідженні брали участь 2773 хворих на коронавірус, які надійшли в п'ять лікарень мережі Маунт-Сінай за період із 14 березня по 11 квітня 2020 року. В результаті з'ясувалося, що пацієнти, які отримували антикоагулянти, мали поліпшені показники, як у відділеннях інтенсивної терапії, так і за більш щадного лікування. Крім цього, ризик виникнення внутрішніх кровотеч у них був мінімальним – не більше трьох відсотків.

"Наше дослідження показує, що антикоагулянти, які приймаються перорально, підшкірно або внутрішньовенно, можуть відігравати основну роль у терапії пацієнтів із COVID-19, і це може запобігти можливим смертельні події, пов'язані з коронавірусом, враховуючи серцевий напад, інсульт і легеневу емболію", – стверджує головний лікар клініки Маунт-Сінай і керівник дослідження Валентин Фустер.

За його словами, використання антикоагулянтів завжди слід передбачати для пацієнтів із COVID-19, хоча кожен випадок повинен оцінюватися індивідуально з урахуванням потенційного ризику кровотечі.

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