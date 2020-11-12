Названо "популярні" місця, де можна підхопити коронавірус

Більшість українців заражається коронавірусом в місцях масового скупчення людей. У той же час, ймовірність інфікуватися на вулиці дуже низька.

Про це розповів лікар Микола Михайлюк, передає ТСН з посиланням на першоджерело.

За словами епідеміолога, найнебезпечнішим є місця скупчення та замкнуті простори. "Підчепити" коронавірус також можна під час таких святкових заходів, як дні народження, хрестини та весілля, де складно дотримуватися маскового режиму та дистанції. Медик розповів, що "після гучних святкувань ми мали спалахи захворювання". Він порекомендував перенести святкування або відзначити у вузькому колі.

Ще однією загрозою Михайлюк назвав громадський транспорт. Він зазначив, що кількість пасажирів ніхто не регулює, як і наявність масок у них. Доктор порадив по можливості ходити пішки або користуватися транспортом з невеликим числом пасажирів.

Раніше MedOboz писав, що українці, які захворіли на ковідом, часто проходять КТ-обстеження легень за власним призначенням, а не лікаря. Таке зловживання процедурою може нашкодити здоров'ю.