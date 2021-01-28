Названо особливі симптоми "британського" штаму коронавірусу

Мирослав Семенюк Пульмонологія 09:58, 28.01.2021 Оновлено: 10:41, 28.01.2021

"Британський" штам коронавірусу має такі симптоми, як кашель, сильну втому, біль у горлі й м'язах, а втрата нюху трапляється рідше, ніж у "китайського" варіанта.

Як повідомляє BBC, Національна статистична служба Великобританії опрацювала дані відібраних випадковим способом жителів Англії, які отримали позитивний тест на новий штам COVID-19. Їх порівняли із симптомами тих, хто заразився "оригінальним" штамом.

У разі "британського" штаму коронавірусу сильніші кашель і стомлення, рідше – втрата нюху

З групи чисельністю 3,5 тис. осіб, що заразилися новим штамом:

  • 35% кашляли;

  • 32% відчували втому;

  • 25% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;

  • 21,8% відчували біль у горлі.

З групи чисельністю 2,5 тис. осіб, що заразилися попереднім штамом:

  • 28% кашляли;

  • 29% відчували втому;

  • 21% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;

  • 19% відчували біль у горлі.

Також з'ясувалося, що в 16% тих, хто заразився новим штамом, зникла смакова чутливість, а 15% втратили нюх. Це менше, ніж у людей зі старим штамом (18% в обох випадках).

Дані щодо головного болю, утрудненого дихання або діареї і блювоти виявилися ідентичними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США, у штаті Міннесота, вперше виявили високозаразливий бразильський штам коронавірусу – Brazil P1, здатний ухилятися від імунної системи людини, через що вакцина може не спрацювати.

Коментувати
Здоров'я Пульмонологія

Дивіться також

Росіяни в ПАРЄ влаштували скандал через Путіна. Відео

"Слуги" зажадали ввести нові тарифи на електроенергію: опубліковано документ

На Прикарпатті 11-річна дівчинка народила від пенсіонера, що регулярно її ґвалтував

Вітренка відмовилися призначати міністром енергетики: ухвалено рішення

Малиновський забив холоднокровний гол і допоміг "Аталантi" вийти до півфіналу Кубку Італії