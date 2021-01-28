Названо особливі симптоми "британського" штаму коронавірусу
"Британський" штам коронавірусу має такі симптоми, як кашель, сильну втому, біль у горлі й м'язах, а втрата нюху трапляється рідше, ніж у "китайського" варіанта.
Як повідомляє BBC, Національна статистична служба Великобританії опрацювала дані відібраних випадковим способом жителів Англії, які отримали позитивний тест на новий штам COVID-19. Їх порівняли із симптомами тих, хто заразився "оригінальним" штамом.
З групи чисельністю 3,5 тис. осіб, що заразилися новим штамом:
35% кашляли;
32% відчували втому;
25% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;
21,8% відчували біль у горлі.
З групи чисельністю 2,5 тис. осіб, що заразилися попереднім штамом:
28% кашляли;
29% відчували втому;
21% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;
19% відчували біль у горлі.
Також з'ясувалося, що в 16% тих, хто заразився новим штамом, зникла смакова чутливість, а 15% втратили нюх. Це менше, ніж у людей зі старим штамом (18% в обох випадках).
Дані щодо головного болю, утрудненого дихання або діареї і блювоти виявилися ідентичними.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у США, у штаті Міннесота, вперше виявили високозаразливий бразильський штам коронавірусу – Brazil P1, здатний ухилятися від імунної системи людини, через що вакцина може не спрацювати.