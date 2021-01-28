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/ Пульмонологія

Названо особливі симптоми "британського" штаму коронавірусу

18.2т
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"Британський" штам коронавірусу має такі симптоми, як кашель, сильну втому, біль у горлі й м'язах, а втрата нюху трапляється рідше, ніж у "китайського" варіанта.

Як повідомляє BBC, Національна статистична служба Великобританії опрацювала дані відібраних випадковим способом жителів Англії, які отримали позитивний тест на новий штам COVID-19. Їх порівняли із симптомами тих, хто заразився "оригінальним" штамом.

У разі "британського" штаму коронавірусу сильніші кашель і стомлення, рідше – втрата нюху

У разі "британського" штаму коронавірусу сильніші кашель і стомлення, рідше – втрата нюху

З групи чисельністю 3,5 тис. осіб, що заразилися новим штамом:

  • 35% кашляли;

  • 32% відчували втому;

  • 25% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;

  • 21,8% відчували біль у горлі.

З групи чисельністю 2,5 тис. осіб, що заразилися попереднім штамом:

  • 28% кашляли;

  • 29% відчували втому;

  • 21% скаржилися на біль у м'язах і загалом у тілі;

  • 19% відчували біль у горлі.

Також з'ясувалося, що в 16% тих, хто заразився новим штамом, зникла смакова чутливість, а 15% втратили нюх. Це менше, ніж у людей зі старим штамом (18% в обох випадках).

Дані щодо головного болю, утрудненого дихання або діареї і блювоти виявилися ідентичними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США, у штаті Міннесота, вперше виявили високозаразливий бразильський штам коронавірусу – Brazil P1, здатний ухилятися від імунної системи людини, через що вакцина може не спрацювати.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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