Названо новий побічний ефект коронавірусу

З початком пандемії коронавірусу пацієнти стали все частіше скаржитися на "дивні симптомами", які медики називають панічними атаками.

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За словами лікарки Патімат Алієвої, цей новий побічний ефект COVID-19 у людей загострюється і набуває важкого характеру. Про це повідомляє "Рамблер".

"У мене на прийомі було декілька таких пацієнтів. Хтось шукав тромб у всіх судинах свого організму, когось мучили задуха і відчуття комка в горлі, інші й узагалі хотіли перевірити все, що можна, аби унеможливити всі наслідки вірусу", – розповіла вона.

Хворі на Cстраждають панічними атаками

Лікарка зазначила, що під час карантину і самоізоляції через COVID-19 симптоми панічної атаки можуть бути справжнім випробуванням для тих, хто відчуває їх вперше.

Фахівчиня підкреслила, що панічна атака – це стан, коли страх або тривога провокують у людини раптові фізичні симптоми без очевидної на те причини. Найпоширенішими її ознаками є біль у грудях, задуха, відчуття підвищеної температури або ознобу.

"Коли ми потрапляємо в ситуації з мінливими обставинами та непередбачуваним майбутнім, наша перша реакція в тому, щоб активно чинити опір цьому. Роблячи так, ми лише погіршуємо наші власні страждання", – пояснила Алієва.

Вона додала, що чинити опір таким панічним думкам і відчуттям не варто – їх потрібно приймати як даність і бути спокійними, адже з часом все це неодмінно закінчиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідники зазначають, що люди, яким пощастило перенести COVID-19 у легкій формі або безсимптомно, можуть відчувати проблеми зі здоров'ям усе життя.

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