Названо напої, які можуть "убити" коронавірус

Вчені з Інституту молекулярної вірусології Медичного центрального університету Ульма (Німеччина) вважають, що рослинні соки та зелений чай можуть знижувати ймовірність підхопити COVID-19.

Ба більше, вони нібито здатні навіть "знищити" которавірус, якщо людина вже заразилася ним. Результати такого дослідження опубліковано на bioRxiv.

Під час наукового експерименту фахівці змішали натуральні соки з чорноплідної горобини та гранату зі SARS-CoV-2, який і викликає COVID-19. Цю суміш вони залишали певний час настоюватися за кімнатних температур.

Вчені назвали напої, які допоможуть боротися із коронавірусом

Під час дослідження вчені помітили, що, наприклад, горобина "вбивала" до 97% COVID-19 лише за 5 хвилин, а гранатовий сік – 80% патогенів SARS-CoV-2.

Фахівці дійшли висновку, що боротися з коронавірусом допомагають й інші натуральні соки, а також зелений чай.

На думку вчених, подібна противірусна активність рослинних продуктів може бути пов’язаною із їхнім кислотно-лужним балансом та поліфенолами, які мають вплив на вірусні білки – вони нейтралізують їхню дію.

Соки з горобини й гранату, а також зелений чай вчені вважають ефективними у боротьбі з COVID-19

Фахівці припускають, що полоскання горла соком із горобини, гранату або зеленим чаєм декілька разів на день, у випадку зараження COVID-19 знижує його вірусне навантаження на організм пацієнта. Крім того, це нібито запобігає розповсюдженню інфекції у нижчих дихальних шляхах, а в підсумку унеможливлює її передачу іншим людям.

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