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/ Пульмонологія

Названо напої, які можуть "убити" коронавірус

  • Вчені дослідили противірусну дію рослинних соків і зеленого чаю

  • Вони дійшли висновку, що такі напої допомагають боротися з COVID-19

  • Ними фахівці рекомендують полоскати горло у разі цієї хвороби

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Вчені з Інституту молекулярної вірусології Медичного центрального університету Ульма (Німеччина) вважають, що рослинні соки та зелений чай можуть знижувати ймовірність підхопити COVID-19.

Ба більше, вони нібито здатні навіть "знищити" которавірус, якщо людина вже заразилася ним. Результати такого дослідження опубліковано на bioRxiv.

Під час наукового експерименту фахівці змішали натуральні соки з чорноплідної горобини та гранату зі SARS-CoV-2, який і викликає COVID-19. Цю суміш вони залишали певний час настоюватися за кімнатних температур.

Вчені назвали напої, які допоможуть боротися із коронавірусом

Вчені назвали напої, які допоможуть боротися із коронавірусом

Під час дослідження вчені помітили, що, наприклад, горобина "вбивала" до 97% COVID-19 лише за 5 хвилин, а гранатовий сік – 80% патогенів SARS-CoV-2.

Фахівці дійшли висновку, що боротися з коронавірусом допомагають й інші натуральні соки, а також зелений чай.

На думку вчених, подібна противірусна активність рослинних продуктів може бути пов’язаною із їхнім кислотно-лужним балансом та поліфенолами, які мають вплив на вірусні білки – вони нейтралізують їхню дію.

Соки з горобини й гранату, а також зелений чай вчені вважають ефективними у боротьбі з COVID-19
Соки з горобини й гранату, а також зелений чай вчені вважають ефективними у боротьбі з COVID-19

Фахівці припускають, що полоскання горла соком із горобини, гранату або зеленим чаєм декілька разів на день, у випадку зараження COVID-19 знижує його вірусне навантаження на організм пацієнта. Крім того, це нібито запобігає розповсюдженню інфекції у нижчих дихальних шляхах, а в підсумку унеможливлює її передачу іншим людям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар розвіяв міфи про коронавірус (COVID-19), яким точно не варто вірити.

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Німеччина
Тег
Коронавірус
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