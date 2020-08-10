Названо найсприятливіше для поширення COVID-19 місце

Паби та бари створюють ідеальне середовище для поширення коронавірусу і несуть навіть більший ризик для зараження, ніж літаки.

Такого висновку дійшли британські вчені, вивчивши спалахи цієї інфекції в британському місті Престон. Там, зокрема, власників приватних пабів і барів звинуватили у зростанні випадків захворюваності на COVID-19, передає Science Focus.

Зазначається, що люди, які разом розпивають напої в закритому пабі, потенційно піддаються накопиченню заражених частинок через погану вентиляцію. А також через постійні розмови між відвідувачами, які часто говорять голосніше, щоб їх можна було почути через шум у приміщеннях.

У пабах існує великий ризик заразитися COVID-19

Після спалахів коронавіруса в Престоні, йдеться в матеріалі, в місті одразу ввели заборону на відвідування подібних закладів та інші обмеження для жителів. Адже, стверджують вчені, найбільш поширеним методом передачі у Великобританії, ймовірно, є саме "розмовний контакт".

"Якщо приміщення погано вентилюється, повітря, повне вірусів, нікуди не дінеться. Воно залишатиметься там, поки вірус не висохне і з часом не помре", – пояснив почесний доцент респіраторних наук в Університеті Лестера, доктор Джуліан В. Тан.

Він додав, що під час сміху люди виробляють багато повітря. Тож, коли хтось із компанії у пабі жартує, інші піддаються масовому впливу повітря, яке видихається через сміх довкола них. У випадку з COVID-19 це і призводить до стрімкого поширення вірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий коронавірус найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.