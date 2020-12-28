Названо найпоширеніші ускладнення коронавірусної інфекції

Найбільший ризик для пацієнтів з COVID-19 становлять вірусна пневмонія, дихальна недостатність, сепсис, гостра ниркова недостатність та гострий респіраторний дистрес-синдром.
Як передає Medical News Today, до такого висновку прийшов колектив американських та канадських вчених.
Дослідники підтвердили, що багато раніше виявлених станів відносяться до числа найбільш частих ускладнень.
До ускладнень з боку дихальної системи, які сильно корелюють з COVID-19, відносяться:
пневмонія;
гострий респіраторний дистрес-синдром;
гостра інфекція нижніх дихальних шляхів;
порушення дихання;
пневмоторакс.
Ускладнення з боку системи кровообігу при коронавірусній хворобі включають:
зупинку серця;
гострий міокардит.
Гематологічним порушенням є дисеміноване внутрішньосудинне згортання. Також спостерігається гостра ниркова недостатність та порушення нюху і смаку.
До ускладнень з найбільшим ризиком відносяться:
пневмонія, на яку хворіють близько 27,6% всіх пацієнтів і 81% госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії;
дихальна недостатність, яка спостерігалася у 22,6% всіх хворих і 75,3% людей у відділенні інтенсивної терапії;
гостра ниркова недостатність, яка спостерігалася у 11,8% всіх хворих та у 50,7% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії;
сепсис, який зустрічався у 10,4% всіх хворих і у 54,1% людей у відділенні інтенсивної терапії.
Цей аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик інсульту.
Раніше MedOboz писав, що порушення з боку нервової системи можуть спостерігатися не тільки при тяжкому перебігу коронавірусної хвороби. У пацієнтів, які не потребують госпіталізації, також можуть розвиватися неврологічні ускладнення.
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