Названо найпоширеніші ускладнення коронавірусної інфекції

Найбільший ризик для пацієнтів з COVID-19 становлять вірусна пневмонія, дихальна недостатність, сепсис, гостра ниркова недостатність та гострий респіраторний дистрес-синдром.

Як передає Medical News Today, до такого висновку прийшов колектив американських та канадських вчених.

Дослідники підтвердили, що багато раніше виявлених станів відносяться до числа найбільш частих ускладнень.

До ускладнень з боку дихальної системи, які сильно корелюють з COVID-19, відносяться:

пневмонія;

гострий респіраторний дистрес-синдром;

гостра інфекція нижніх дихальних шляхів;

порушення дихання;

пневмоторакс.

Ускладнення з боку системи кровообігу при коронавірусній хворобі включають:

зупинку серця;

гострий міокардит.

Гематологічним порушенням є дисеміноване внутрішньосудинне згортання. Також спостерігається гостра ниркова недостатність та порушення нюху і смаку.

До ускладнень з найбільшим ризиком відносяться:

пневмонія, на яку хворіють близько 27,6% всіх пацієнтів і 81% госпіталізованих у відділення інтенсивної терапії;

дихальна недостатність, яка спостерігалася у 22,6% всіх хворих і 75,3% людей у відділенні інтенсивної терапії;

гостра ниркова недостатність, яка спостерігалася у 11,8% всіх хворих та у 50,7% пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії;

сепсис, який зустрічався у 10,4% всіх хворих і у 54,1% людей у відділенні інтенсивної терапії.

Цей аналіз не підтвердив попередні припущення про те, що COVID-19 значно збільшує ризик інсульту.

Раніше MedOboz писав, що порушення з боку нервової системи можуть спостерігатися не тільки при тяжкому перебігу коронавірусної хвороби. У пацієнтів, які не потребують госпіталізації, також можуть розвиватися неврологічні ускладнення.

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