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/ Пульмонологія

Названо найнебезпечніший вік, у якому українці хворіють і помирають від COVID-19

13.8т
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В Україні жертвами коронавірусної хвороби у більшості ставали люди віком від 70 років і старші. Тоді як зараженню найбільше піддаються 50-59-річні.

Про це свідчать дані офіційної статистики щодо пандемії в країні. Їх OBOZREVATEL надали в апараті Ради національної безпеки й оборони (СНБО).

Примітно, що найменше коронавірус в Україні вражає дітей до 9 років – 1,7%. Серед інших вікових груп: громадян від 10 до 19 років – 3,9%, людей 70 років і старших – 9,1% і молодь 20-29 років – 9,9%.

Зараженню COVID-19 найбільше піддаються 50-59-річні в Україні

Зараженню COVID-19 найбільше піддаються 50-59-річні в Україні

А ось найбільше хворіють на COVID-19 українці 50-59 років – таких 21,4%, 40-49 років – 18,7. Майже однаково піддаються зараженню люди у віці 60-69 і 30-39 років – 17,9 і 17,5% відповідно.

З-поміж інфікованих коронавірусом в Україні не було смертей від нього дітлахів до 9 років. Найчастіше до летальних випадків хвороба призводила саме в літніх людей.

Віковий розподіл осіб, які померли від коронавірусу в Україні:

  • 10-9 років – 0,1%;

  • 20-29 років – 0,4%;

  • 30-39 років – 1,5%;

  • 40-49 років – 4,5%;

  • 50-59 років – 13,9%;

  • 60-69 років – 30,4%;

  • 70+ років – 49,1.

Віковий розподіл хворих на COVID-19 осіб в Україні й тих, хто помер від цього вірусу
Віковий розподіл хворих на COVID-19 осіб в Україні й тих, хто помер від цього вірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
РНБО смерть
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