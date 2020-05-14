Одним із найбільш ранніх і дуже небезпечних симптомів коронавірусу COVID-19 є аносмія або втрата нюху, яка обіцяє важку форму перебігу хвороби.

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Про це заявили американські вчені з відділення хірургії Університету Цинциннаті. Результати їхнього дослідження опубліковані в науковому журналі ACS Chemical Neuroscience.

За словами фахівців, втрата нюху в пацієнтів із коронавірусом пояснюється тим, що інфекція проникає в організм за допомогою білків, які беруть участь у розпізнаванні запахів.

Аносмія є одним із найнебезпечніших ранніх симптомів COVID-19

Водночас, зазначають вчені, дуже важливий і ступінь прояву цього першочергового симптому, оскільки найчастіше саме він свідчить, у якій формі – легкій чи ні – протікатиме захворювання.

Під час дослідження, американці проаналізували статистику історій хвороб заражених коронавірусом. Вони дійшли такого висновку: чим серйознішою була аносмія, тим важчими у хворого будуть і лихоманка, кашель, задишка, а також загалом перебіг хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український лікар-педіатр Євген Комаровський зазначив, що одним із найпоширеніших симптомів COVID-19 хворі називають зниження почуття смаку та нюху.