Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Названо найнебезпечніший ранній симптом COVID-19

37т
Читати матеріал російською

Одним із найбільш ранніх і дуже небезпечних симптомів коронавірусу COVID-19 є аносмія або втрата нюху, яка обіцяє важку форму перебігу хвороби.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявили американські вчені з відділення хірургії Університету Цинциннаті. Результати їхнього дослідження опубліковані в науковому журналі ACS Chemical Neuroscience.

За словами фахівців, втрата нюху в пацієнтів із коронавірусом пояснюється тим, що інфекція проникає в організм за допомогою білків, які беруть участь у розпізнаванні запахів.

Аносмія є одним із найнебезпечніших ранніх симптомів COVID-19

Аносмія є одним із найнебезпечніших ранніх симптомів COVID-19

Водночас, зазначають вчені, дуже важливий і ступінь прояву цього першочергового симптому, оскільки найчастіше саме він свідчить, у якій формі – легкій чи ні – протікатиме захворювання.

Під час дослідження, американці проаналізували статистику історій хвороб заражених коронавірусом. Вони дійшли такого висновку: чим серйознішою була аносмія, тим важчими у хворого будуть і лихоманка, кашель, задишка, а також загалом перебіг хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український лікар-педіатр Євген Комаровський зазначив, що одним із найпоширеніших симптомів COVID-19 хворі називають зниження почуття смаку та нюху.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Дослідження вчених
Місце
США
Теги
медики вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
2
Смішно
27
Цікаво
10
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 296 тисяч.

  • В Україні запустять нове тестування на коронавірус, яке доступніше, ніж ПЛР.

  • ВООЗ попередила, що коронавірус може залишитися з людством назавжди, як ВІЛ.

  • Лікарі назвали найбільш небезпечний ранній симптом COVID-19 – він загрожує важкою формою захворювання.

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини