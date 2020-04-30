Названо найнебезпечніші при коронавірусі захворювання
На ймовірність зараження і смерті від коронавірусу найактивніше впливають такі захворювання як деменція, ожиріння, астма, цукровий діабет і хвороби нирок.
Про це з посиланням на звіт групи експертів від організації ISARIC пише Daily Mail.
Відзначається, що більш як 50 відсотків заражених коронавірусом страждають на одне або більше хронічне захворювання.
Згідно з даними найбільшого в Європі дослідження, смертність людей, які страждають деменцією, на 39 відсотків вище середньої. Також набагато частіше летальним результатом закінчуються випадки зараження хворих на ожиріння (на 37 відсотків) і захворювання серця (на 31 відсоток).
При цьому менше 10 відсотків тих, хто заразився коронавірусом, складають активні курці, проте в процентному співвідношенні частка курців серед населення набагато перевищує цю цифру.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мнісетрстве охорони здоров'я Франції заявили, що протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я при наявності у пацієнта коронавірусу.