На ймовірність зараження і смерті від коронавірусу найактивніше впливають такі захворювання як деменція, ожиріння, астма, цукровий діабет і хвороби нирок.

Про це з посиланням на звіт групи експертів від організації ISARIC пише Daily Mail.

Відзначається, що більш як 50 відсотків заражених коронавірусом страждають на одне або більше хронічне захворювання.

Названо найнебезпечніші при коронавірусі захворювання grodnonews.by

Згідно з даними найбільшого в Європі дослідження, смертність людей, які страждають деменцією, на 39 відсотків вище середньої. Також набагато частіше летальним результатом закінчуються випадки зараження хворих на ожиріння (на 37 відсотків) і захворювання серця (на 31 відсоток).

При цьому менше 10 відсотків тих, хто заразився коронавірусом, складають активні курці, проте в процентному співвідношенні частка курців серед населення набагато перевищує цю цифру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Мнісетрстве охорони здоров'я Франції заявили, що протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я при наявності у пацієнта коронавірусу.