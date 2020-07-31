Названо місця, де найпростіше підхопити COVID-19: це не супермаркети
Новий тип коронавірусу найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.
Водночас похід на закупи в супермаркет і візит до лікаря, виявляється, менш ризикований, ніж на дитячий майданчик. Такого висновку під час масштабного дослідження про ризики заразитися COVID-19 дійшло Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, пише "КП в Україні".
Зокрема, фахівці вивчали поведінку людей у громадських місцях після зняття карантинних обмежень і зіставляли це з даними про способи, а також шляхи передавання нового вірусу. Пізніше заняття і місця розподілили за рівнем небезпеки.
Зокрема, до занять із найменшою небезпекою належать:
доставлення їжі;
заняття спортом на повітрі;
дитячі ігри (йдеться про підлітків);
користування одним туалетом у домі;
заправлення авто на АЗС;
кемпінг;
відвідування музею;
похід у гості в іншу сім'ю;
відвідування лікаря;
вживання їжі за межами дому;
закупи в супермаркеті;
відпочинок на пляжі;
ходьба жвавою вулицею.
Заняття із середнім ступенем небезпеки:
купання в громадському басейні;
відвідування торгового центру;
користування громадським туалетом;
пікнік на природі;
перебування в готелі;
відвідування кінотеатру;
заняття в школі й літні табори;
відвідування казино;
робота в загальному офісі;
відвідування перукарні;
активні ігри на спортивному майданчику;
перельоти;
відвідування ресторану;
поїздка в автобусі або поїзді;
заняття в спортзалі;
боулінг;
відвідування літньої людини в її домі;
гра в баскетбол;
відвідування весілля;
рукостискання або обійми;
відсутність медичної маски;
обід у громадській їдальні;
гра на дитячих майданчиках.
Найнебезпечніші заняття та місця:
відвідування вистави або концерту;
відвідування синагоги, церкви або мечеті;
відвідування стадіону;
відвідування пабу (усередині приміщення);
вечірка (усередині приміщення);
відвідування нічного клубу.
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