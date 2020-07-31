Названо місця, де найпростіше підхопити COVID-19: це не супермаркети

Вони склали список занять і місць, розподіливши їх за рівнем небезпеки заразитися коронавірусом

Такого висновку під час дослідження дійшли фахівці з Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю

Похід до супермаркету менш ризикований, ніж на дитячий майданчик із точки зору ризику підхопити COVID-19

Новий тип коронавірусу найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.

Водночас похід на закупи в супермаркет і візит до лікаря, виявляється, менш ризикований, ніж на дитячий майданчик. Такого висновку під час масштабного дослідження про ризики заразитися COVID-19 дійшло Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, пише "КП в Україні".

Зокрема, фахівці вивчали поведінку людей у громадських місцях після зняття карантинних обмежень і зіставляли це з даними про способи, а також шляхи передавання нового вірусу. Пізніше заняття і місця розподілили за рівнем небезпеки.

У супермаркеті й на пляжі ризик підхопити COVID-19 менший, ніж у громадському місці без надітої маски

Зокрема, до занять із найменшою небезпекою належать:

доставлення їжі;

заняття спортом на повітрі;

дитячі ігри (йдеться про підлітків);

користування одним туалетом у домі;

заправлення авто на АЗС;

кемпінг;

відвідування музею;

похід у гості в іншу сім'ю;

відвідування лікаря;

вживання їжі за межами дому;

закупи в супермаркеті;

відпочинок на пляжі;

ходьба жвавою вулицею.

Найбільший ризик заразитися коронавірусом – у нічному клубі

Заняття із середнім ступенем небезпеки:

купання в громадському басейні;

відвідування торгового центру;

користування громадським туалетом;

пікнік на природі;

перебування в готелі;

відвідування кінотеатру;

заняття в школі й літні табори;

відвідування казино;

робота в загальному офісі;

відвідування перукарні;

активні ігри на спортивному майданчику;

перельоти;

відвідування ресторану;

поїздка в автобусі або поїзді;

заняття в спортзалі;

боулінг;

відвідування літньої людини в її домі;

гра в баскетбол;

відвідування весілля;

рукостискання або обійми;

відсутність медичної маски;

обід у громадській їдальні;

гра на дитячих майданчиках.

Відвідування пляжу менш ризиковане з погляду підхоплення COVID-19, ніж похід до церкви

Найнебезпечніші заняття та місця:

відвідування вистави або концерту;

відвідування синагоги, церкви або мечеті;

відвідування стадіону;

відвідування пабу (усередині приміщення);

вечірка (усередині приміщення);

відвідування нічного клубу.

Місця з найбільшим і найменшим ризиком заразитися COVID-19

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