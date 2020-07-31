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/ Пульмонологія

Названо місця, де найпростіше підхопити COVID-19: це не супермаркети

  • Похід до супермаркету менш ризикований, ніж на дитячий майданчик із точки зору ризику підхопити COVID-19

  • Такого висновку під час дослідження дійшли фахівці з Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю

  • Вони склали список занять і місць, розподіливши їх за рівнем небезпеки заразитися коронавірусом

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Новий тип коронавірусу найпростіше підхопити під час відвідування місць, де спостерігається масове скупчення людей, до того ж перебуваючи там без маски. Наприклад, у нічному клубі, пабі, на концерті або в церкві.

Водночас похід на закупи в супермаркет і візит до лікаря, виявляється, менш ризикований, ніж на дитячий майданчик. Такого висновку під час масштабного дослідження про ризики заразитися COVID-19 дійшло Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, пише "КП в Україні".

Зокрема, фахівці вивчали поведінку людей у громадських місцях після зняття карантинних обмежень і зіставляли це з даними про способи, а також шляхи передавання нового вірусу. Пізніше заняття і місця розподілили за рівнем небезпеки.

У супермаркеті й на пляжі ризик підхопити COVID-19 менший, ніж у громадському місці без надітої маски

У супермаркеті й на пляжі ризик підхопити COVID-19 менший, ніж у громадському місці без надітої маски

Зокрема, до занять із найменшою небезпекою належать:

  • доставлення їжі;

  • заняття спортом на повітрі;

  • дитячі ігри (йдеться про підлітків);

  • користування одним туалетом у домі;

  • заправлення авто на АЗС;

  • кемпінг;

  • відвідування музею;

  • похід у гості в іншу сім'ю;

  • відвідування лікаря;

  • вживання їжі за межами дому;

  • закупи в супермаркеті;

  • відпочинок на пляжі;

  • ходьба жвавою вулицею.

Найбільший ризик заразитися коронавірусом – у нічному клубі

Найбільший ризик заразитися коронавірусом – у нічному клубі

Заняття із середнім ступенем небезпеки:

  • купання в громадському басейні;

  • відвідування торгового центру;

  • користування громадським туалетом;

  • пікнік на природі;

  • перебування в готелі;

  • відвідування кінотеатру;

  • заняття в школі й літні табори;

  • відвідування казино;

  • робота в загальному офісі;

  • відвідування перукарні;

  • активні ігри на спортивному майданчику;

  • перельоти;

  • відвідування ресторану;

  • поїздка в автобусі або поїзді;

  • заняття в спортзалі;

  • боулінг;

  • відвідування літньої людини в її домі;

  • гра в баскетбол;

  • відвідування весілля;

  • рукостискання або обійми;

  • відсутність медичної маски;

  • обід у громадській їдальні;

  • гра на дитячих майданчиках.

Відвідування пляжу менш ризиковане з погляду підхоплення COVID-19, ніж похід до церкви

Відвідування пляжу менш ризиковане з погляду підхоплення COVID-19, ніж похід до церкви

Найнебезпечніші заняття та місця:

  • відвідування вистави або концерту;

  • відвідування синагоги, церкви або мечеті;

  • відвідування стадіону;

  • відвідування пабу (усередині приміщення);

  • вечірка (усередині приміщення);

  • відвідування нічного клубу.

Місця з найбільшим і найменшим ризиком заразитися COVID-19

Місця з найбільшим і найменшим ризиком заразитися COVID-19

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські вчені з Тернопільського національного медичного університету винайшли 100% захист від COVID-19 – пневмошолом зі спеціальними фільтрами.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
Ізраїль
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