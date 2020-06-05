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/ Пульмонологія

Названо ліки, які побороли симптоми COVID-19

5.8т
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Медпрепарат фамотидин показав свою ефективність у боротьбі проти симптомів коронавірусу (COVID-19).

Дані Національного інституту охорони здоров'я США показали, що засіб проти симптомів розладу шлунка лікує вірус у легкій формі, коли не потрібні госпіталізація та інтенсивна терапія, передає Gut.

Під час дослідження 10 пацієнтам із COVID-19 давали фамотидин: 80 міліграмів тричі на день. Протягом курсу лікування лікарі оцінювали за чотирибальною системою тяжкість п'яти основних ознак захворювання, зокрема й кашель, задишку, втому, головний біль і втрату смаку та нюху.

Лікування COVID-19

Лікування COVID-19

Після лікування всі 10 осіб заявили, що їхнє самопочуття покращилося протягом 24-48 годин після початку приймання препарату. Повне одужання від симптомів пройшло через 14 днів.

Відзначається, що симптоми тривали від 2 до 26 днів. Середній період лікування становив 11 днів, але варіювався з 5 до 21 дня.

Однак учені застерегли, що поки мало достовірних фактів про ефективність фамотидину. Для подальшого вивчення необхідно провести нові випробування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США припинили лікувати пацієнтів із COVID-19 ліками проти малярії хлорохіном після десятка летальних випадків.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
США
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