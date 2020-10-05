Названо лауреатів Нобелівської премії з медицини

Нобелівську премію з фізіології і медицини присуджено Харві Альтеру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу.

Як повідомляється в Twitter премії, вчені займаються дослідженням гепатиту С. Після виявлення вірусу гепатитів A і B і розробки тестів, Альтер і його колеги прийшли до висновку, що є ще один невідомий інфекційний агент зі схожими властивостями. Загадкова хвороба стала відома як гепатит "не-А, не-В".

Призовий фонд в 10 млн шведських крон ($1,1 млн) лауреати розділять порівну.

Оголошенням лауреатів Нобелівської премії з медицини відкрився Нобелівський тиждень. 6 жовтня будуть оголошені лауреати премії з фізики, 7 жовтня – з хімії, 8 жовтня – з літератури. 9 жовтня стане відомо, хто отримає Нобелівську премію миру. 12 жовтня визначиться лауреат премії в сфері економіки.

Через пандемію коронавірусу традиційну грудневу церемонію вручення Нобелівських премій в Стокгольмі з особистою участю лауреатів скасували вперше з 1944 року: тоді це було пов'язано з війною. Замість очного заходу організовано телевізійну трансляцію з прямим включенням з різних країн світу. У Норвегії вирішили все ж провести церемонію вручення Нобелівської премії миру, але з меншою кількістю учасників.

Нинішнє нагородження стало 111 в історії Нобелівської премії з медицини. Серед лауреатів було всього 12 жінок. Ніхто ще не отримував Нобелівку в області медицини більш ніж один раз, хоча в інших областях науки такі прецеденти були. Сьогоднішні лауреати приєдналися до списку з 219 колег, також зазначених найпрестижнішою науковою нагородою.

опис: Харві Альєр, Майкл Хогтон і Чарльз Райс джерело: Twitter The Nobel Prize Alt:

Як писав OBOZREVATEL, Нобелівську премію 2019 року з медицини отримали Вільям Келін, Петер Раткліфф і Грегг Семенца за відкриття того, як живі клітини реагують на кисень.

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