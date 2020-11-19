Названо групу людей, які можуть отримати імунітет до COVID-19 без видимого інфікування

За словами вчених, характерно це навіть для малюків, які регулярно спали в ліжку з батьками

Йдеться про дітей, які часто контактували із хворими на коронавірус дорослими

Діти, які контактують із зараженими коронавірусом батьками, нібито здатні набути імунітету до нього, не відчуваючи водночас тяжких симптомів інфекції.

Такого висновку дійшли австралійські вчені, повідомляє MedicalXpress. На їхню думку, поради лікарів щодо уникнення контактів із родичами, які хворіють на COVID-19, не завжди справедливі.

Під час нового дослідження фахівці дослідили імунний профіль сім'ї з двох дорослих, які мали симптоми СOVID-19 і трьох їхніх дітей молодшого шкільного віку. Зазначається, що ще до того, як коронавірус широко поширився Австралією, батьки були присутні на публічному заході без дітей, де, ймовірно, і підхопили вірус. З часом у них з'явилися симптоми респіраторного захворювання: кашель, підвищена температура, нежить і головний біль

У дітей імунітет до COVID-19 розвивається без інфікування, – вчені

Кожні два-три дні вони здавали аналізи. Й у кожного з випробуваних у слині було знайдено антитіла до коронавірусної інфекції. Тоді як після проведення аналізів таких же показників у дітей з'ясувалося, що їхній організм почав виробляти імунітет саме до того штаму вірусу, який був у батьків.

Крім цього, в наймолодшої дитини, яка не мала жодних симптомів вірусного захворювання, було виявлено найсильніший імунітет до COVID-19. Водночас незалежно від сили імунітету в кожної дитини рівень біохімічних медіаторів запалення залишався на низькому рівні. Вчені стверджують, мовляв, це говорить про те, що вони все таки були інфіковані.

В науковій статті за результатами дослідження фахівці висловили переконання, що навіть за тісного контакту з дорослими, котрі симптоматично хворіють на COVID-19, діти здатні виробляти імунну відповідь до коронавірусу без видимого інфікування. І характерно це навіть для тих малюків, які регулярно спали в ліжку з хворими батьками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з Колумбійського університету в США припустили, що діти позбавляються від коронавірусної інфекції набагато швидше, ніж дорослі, завдяки слабшій імунній відповіді.

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