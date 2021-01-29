Названо головні теорії існування "затяжного коронавірусу"

У частини хворих на коронавірус симптоми хвороби залишаються на місяці після одужання. За словами фахівців, існує дві теорії "затяжного COVID-19".

Одна з них говорить про те, що інфекція надовго виводить із ладу органи людини і всі дивні симптоми є наслідком цих ушкоджень. Про це пише "Бабель".

Видання наводить результати дослідження британських учених, які проаналізували симптоми 200 пацієнтів, котрі оговталися від захворювання. Зазначається, що більшість із них перехворіли в легкій формі і були порівняно молодими – до 44 років. Але під час експерименту було виявлено, що у 32% одужалих були проблеми із серцем, 33% – легенями, 12% – нирками, а 25% мали ураження одразу декількох органів.

"Затяжний COVID-19" може тривати місяцями після одужання

Водночас прихильники першої теорії "затяжного COVID-19" вважають, що постковідний синдром викликає прихована інфекція в організмі. Наприклад, якщо головний такий симптом після хвороби – це діарея, то вірус, ймовірно, залишився в кишечнику. Якщо в людини продовжилася втрата нюху – значить, коронавірус вразив нервову систему.

Інша теорія полягає в тому, що причиною дивної симптоматики може бути гіперактивна реакція імунної системи, внаслідок якої організм починає атакувати самого себе.

Існує думка, що "затяжний COVID-19" частіше буває у жінок

На думку директора Національного інституту з дослідження неврологічних розладів та інсульту в США Авіндра Ната, під час боротьби з інфекцією імунна система проводить точкові атаки. Але коли ця стратегія не дає результату, то ситуація виходить із-під контролю й імунна система починає "килимове бомбардування" – атакує організм, який повинна захищати.

Цю теорію нібито підтверджує те, що у хворих на COVID-19 часто виникають аутоімунні захворювання, наприклад, синдром Гієна – Барре. А також те, що "затяжний коронавірус" частіше буває у жінок, адже їхній організм містить менше тестостерону, який пригнічує імунну систему.

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