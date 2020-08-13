Названо атипові симптоми коронавірусу

У пацієнтів, які входять до групи ризику щодо зараження COVID-19, ця хвороба може протікати без симптомів або ж супроводжуватися нетиповими ознаками.

На це звертають увагу вчені з Університету Східної Англії (UEA). Про результати їхнього дослідження пише North Norfolk News.

Зазначається, що у пацієнтів із будинків для літніх людей, більшість із яких мають небезпечні хронічні захворювання, спостерігається безсимптомний перебіг нового типу коронавірусу.

Вчені назвали атипові симптоми COVID-19, характерні для людей похилого віку

Водночас у інших, підкреслюють фахівці, COVID-19 проявлявся у вигляді незвичайних проблем зі здоров'ям. Серед них вони назвали нездужання, лихоманку, напади кашлю, а також погіршення загального стану.

"Ті, хто живуть у будинках для людей похилого віку, схильні до високого ризику зараження коронавірусом і до важкого перебігу хвороби. Оскільки у таких людей є декілька супутніх недуг, враховуючи деменцію, захворювання легень, погіршення нюху", – пояснюють вчені.

За їхніми словами, загалом це означає, що за відсутності характерних симптомів COVID-19, інфікованих ним людей медикам складно виявити вчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інфікована коронавірусом людина стає заразною за дві доби до прояву симптомів хвороби, зазначив завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. За його словами, безсимптомні носії COVID-19 небезпечні для оточення, оскільки вони можуть інфікувати.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал