Названо антидепресант, який знижує ризик госпіталізації при COVID-19

У хворих не погіршувалася дихальна функція і, отже, їм не була потрібна госпіталізація

Використання препарату "Флувоксамін" в лікуванні хворих на COVID-19 допомагає уникнути ускладнення захворювання, зменшити ймовірність госпіталізації і потребу в додатковому кисні.

Такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі, пише MedicalXpress.

Флувоксамін, зв'язуючись з рецептором сигма-1, допомагає регулювати запальну реакцію організму, що має ключове значення при коронавірусній інфекції.

У випробуваннях лікарського засобу взяли участь 152 людини, інфіковані вірусом SARS-CoV-2. Попередні результати показують, що у всіх пацієнтів, які приймали флувоксамін в домашніх умовах, через два тижні не спостерігалося серйозних погіршень. Тим часом, у шістьох пацієнтів в групі плацебо перебіг хвороби ускладнився, а четверо були госпіталізовані.

Фахівці відзначають, що за умови прийому флувоксаміну не виникало серйозних труднощів з диханням і не була потрібна госпіталізація через проблеми з дихальною функцією. Вони вважають, що дуже важливо знайти ліки, які могли б зупинити перехід від легкого перебігу ковіду до складнішого, а флувоксамін може допомогти заповнити цю нішу. Більшість досліджень зосереджені на пошуку препаратів для лікування важких пацієнтів в лікарні.

Для довідки. Флувоксамін відноситься до групи антидепресантів (селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну). Зазвичай використовується для лікування обсесивно-компульсивного розладу (ОКР), соціального тривожного розладу та депресії.

Раніше MedOboz повідомляв, що регулюючий орган США схвалив екстрене використання моноклональних антитіл для лікування COVID-19. Препарат Бамланівімаб рекомендований при легкому і середньому перебігу інфекції.

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