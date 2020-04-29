Названо простий спосіб профілактики коронавірусу: вистачить 10 хвилин

Австралійські лікарі заявили, що регулярне поповнення запасу вітаміну D в організмі шляхом сонячних ванн нібито вбереже від зараження коронавірусом і його важких ускладнень.

Зокрема своєю думкою поділилася лікарка Рейчел Ніл, пише Daily Mail.

За словами медикині, щоб поповнити запас речовини, потрібно щодня приймати сонячні ванни. Перебувати на сонці достатньо всього 10 хвилин.

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"Такий досить простий спосіб дозволяє підтримувати необхідну кількість вітаміну D, утвореного в шкірі під впливом променів. У результаті можна значно підвищити свою стійкість до респіраторних інфекцій", – пояснила вона.

Ніл розповіла, що експеримент за участю 78 тисяч пацієнтів показав: серед людей зі зниженим рівнем вітаміну D таких, які легко підхоплюють інфекції, майже в два рази більше. Також вони схильні переносити хвороби важче, ніж пацієнти, які отримують достатньо вітаміну.

"Приймаючи сонячні ванни, орієнтуйтеся на клімат. У теплому приймайте їх по 10 хвилин, в більш прохолодному – по 15", – зазначила експертка.

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При цьому медикиня попередила, що занадто багато вітаміну D вживати не варто: його передозування може провокувати порушення в роботі організму.

Відзначимо, дія вітаміну D проти коронавірусу не має наукових підтверджень, проте раніше лікарі вже заявляли про його ефективність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що новий тип коронавірусу COVID-19 нібито гине від впливу прямого сонячного світла всього за хвилину.