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/ Пульмонологія

Названий безпомилковий спосіб визначення коронавірусу

43т
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На сьогодні основним безпомилковим способом виявлення хворих на коронавірус є комп'ютерна томографія (КТ) легень.

Про це розповіла головна лікарка московської поліклініки №3 Олена Самишина Агентству міських новин "Москва". Вона зазначила, що сьогодні можна точно сказати, що основним способом діагностики для хворого коронавірусною інфекцією є КТ. Там лікар може побачити головний симптом для постановки діагнозу – "ефект матового скла".

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"У результаті визначається одна з чотирьох стадій пневмонії. При перших двох стадіях пацієнта відправляють лікуватися додому і продовжують залишатися з ним на зв'язку, проводити необхідні обстеження, моніторити стан здоров'я, видавати всі необхідні препарати. Третя і четверта стадії означають госпіталізацію в стаціонар", – пояснила Самишина.

Є у будь-якій лікарні: названий безпомилковий спосіб визначення коронавірусу

pixabay.com

За її словами, протокол дослідження КТ відправляється у спеціальний референс-центр, де його вивчають рентгенологи. Такий міні-симпозіум дозволяє уникнути помилки в постановці діагнозу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 3 травня, в Україні офіційно підтвердили 11 913 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
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