Названо всі небезпечні симптоми коронавірусу: може пошкоджувати навіть очі і шкіру

Учені дійшли висновку, що коронавірус SARS-CoV-2 вражає не тільки дихальні шляхи, а й багато інших органів, тому COVID-19 не варто розглядати лише як респіраторне захворювання.

Про це за результатами дослідження повідомили фахівці Колумбійського університету в США, передає Nature Medicine. За їхніми словами, COVID-19, серед іншого, може викликати тромботичні ускладнення, пов'язані зі збільшеним згортанням крові, дисфункцію міокарда і аритмію, гострі коронарні синдроми, гостре пошкодження нирок, шлунково-кишкові симптоми, гепатоцеллюлярну недостатність, гіперглікемію і кетоз, а також неврологічні розлади, ураження очей і шкіри.

Учені відзначають дуже високий показник пацієнтів (5-10%), яким потрібний діаліз. Неврологічні симптоми трапляються у третини всіх пацієнтів.

Названо всі небезпечні симптоми коронавірусу Pinterest

Як пишуть автори роботи, різноманітність симптомів пояснюється тим, що для зараження клітин коронавірус зв'язується з клітинним рецептором ACE2, який експресують багато тканин поза легенями. Так, вірус завдає прямого пошкодження клітинам, що і викликає численні розлади і синдроми.

Наприклад, підвищене згортання крові і виникнення тромбів може бути наслідком атаки патогена на клітини, що вистилають кровоносні судини. Крім того, свій внесок робить і порушення в роботі імунної системи. Однак механізм ураження серця поки що залишається неясним, хоча передбачається, що ключову роль відіграє системне запалення.

Для боротьби з ускладненнями, викликаними за тяжкого перебігу COVID-19, фахівці рекомендують використовувати антикоагулянтні препарати, стероїди (наприклад, дексаметазон) для придушення імунітету і запальних процесів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Центр із контролю і профілактики захворювань (CDC) додав нежить, чхання, нудоту і діарею до списку симптомів коронавірусу.