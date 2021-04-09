Названо симптоми утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca – Daily Mail

Утворення тромбів у мозку після вакцинації проти коронавірусу препаратом AstraZeneca є рідкісним ускладненням. Зазвичай йому передують сильні головні болі та погіршення зору протягом понад чотирьох днів після щеплення.

Водночас офіційно всі 79 випадків тромбозу зафіксовані після введення першої дози вакцини, пише Daily Mail. Після отримання другого уколу таких ускладнень поки не реєстрували.

В Об'єднаному комітеті з вакцинації та імунізації Великобританії вважають, що другу дозу вакцини повинен отримати кожен незалежно від віку. У разі ж, якщо у пацієнта утворилися тромби після вакцинації AstraZeneca, він має проконсультуватися з лікарем, який вирішить, чи безпечно вводити другу дозу.

Зазначається, що відмовитися від введення другої дози необхідно невеликій частині британців, у яких утворилися великі згустки крові з низьким рівнем тромбоцитів.

Загалом же медичні експерти вважають, що користь від вакцини перевищує всі наявні ризики, а шанс померти від тромбозу вакцинації дорівнює приблизно одному до мільйона.

Раніше в Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) спростували заяву їхнього високопоставленого представника Марко Кавалері про зв'язок між вакциною AstraZeneca і тромбозом.

Нагадаємо, що два щеплення від коронавірусу повинні бути зроблені вакциною одного і того самого виробника. Інтервал між уколами може становити три місяці. Про це розповіла лікарка-імунологиня Алла Волоха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з початку вакцинації населення 24 лютого і до 4 квітня зафіксували 816 побічних ефектів від щеплення проти коронавірусу. За цей час було зроблено більш ніж 290 тисяч щеплень.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!