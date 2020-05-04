Перші симптоми коронавірусу можуть нагадувати похмілля: людина починає відчувати слабкість, важкість, біль в очах і підвищену стомлюваність, її починає трусити.

Про це попередив російський лікар-отоларинголог вищої категорії Володимир Зайцев, передає "Рамблер".

За його словами, якщо людина, яка не вживала алкоголю, відчуває у себе ознаки похмілля, то це може бути показником ранньої стадії коронавірусу.

Названі перші ознаки коронавірусу: нагадують похмілля rg.ru

"Якщо вчора у вас не було вживання алкоголю, а сьогодні раптом з'явилося відчуття слабкості, важкості, почало ламати, трусити, з'явився біль в очах і підвищена стомлюваність, а температура при цьому не підвищується до великих позначок – це може свідчити про початок розвитку захворювання", – пояснив медик.

Він додав, що подібні симптоми тривають перші два-три дні захворювання. Якщо коронавірус починає і далі заражати людину, у неї змінюється голос і з'являються ознаки задухи, а пізніше – ураження легень і бронхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі пояснили, чим відрізняються симптоми трьох форм коронавірусу.