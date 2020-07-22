Названа ціна вакцини від COVID-19: випустять до кінця року

Вакцина проти коронавірусу (COVID-19) може з'явитися вже до кінця року за ціною 2,5 євро (80 грн).

Про це розповів генеральний директор фармацевтичної компанії AstraZeneca Паскаль Соріо, яка спільно з Оксфордським університетом створює вакцину, передає The Independent.

"Наша мета – донести вакцину до кожного і зробити це на некомерційній основі, тому ми будемо надавати вакцину за собівартістю. По собівартості це буде близько 2,5 євро за одиницю", – сказав він.

Соріо додав, що вакцина проти вірусу може з'явитися навіть раніше, ніж наприкінці 2020 року, якщо "все піде добре".

Відзначимо, що перші результати випробування препарату показали, що він безпечний і викликає імунну відповідь. Тепер должнен початися 3 етап досліджень, перш ніж вакцину запустять у масове виробництво.

"Ми працюємо рука об руку з регулюючими органами, ми щодня обмінюємося нашими даними, щоб забезпечити дуже швидку оцінку. Ми проводимо клінічні випробування, які дозволяють нам виграти час", – додав Соріот.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Індії розповіли, що до грудня 2020 року буде готові мінімум 300 мільйонів доз потенційної вакцини проти COVID-19.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!