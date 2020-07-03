Названо ще одну небезпеку коронавірусу: під загрозою нові органи

Фахівці з'ясували, що COVID-19 здатний спричинювати порушення ендокринної системи, що може погіршити стан пацієнтів із відповідними розладами.

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Такого висновку дійшли лікарі Національної лікарні Шрі-Ланки, повідомляється в пресрелізі на EurekAlert!

Вони вивчили стан здоров'я людей, які були інфіковані родинним вірусом SARS-CoV-1, що призвів до спалаху атипової пневмонії 2003 року. У багатьох пацієнтів після нього розвинувся поствірусний синдром, який характеризується втомою. Як визначили вчені, частково це могло бути зумовлено порушенням функції надниркових залоз, за якого не виробляється достатнього рівня кортизолу.

Названо ще одну небезпеку коронавірусу. TK Media

Другою причиною може слугувати збій у роботі гіпофізарної системи, що регулює наднирники. Протягом року пацієнти повністю відновлювалися.

Водночас патогенні властивості нового коронавірусу зумовлені тим, що патоген зв'язується з людським клітинним рецептором ACE2, який активний у багатьох тканинах, зокрема ендокринної системи. Він заражає клітини, спричинюючи порушення вироблення гормонів.

За словами вчених, тестування на дефіцит кортизолу та лікування пацієнтів стероїдами може стати життєво важливою стратегією боротьби з COVID-19. Уже продемонстровано зниження смертності у важкохворих пацієнтів із COVID-19, які отримували стероїд дексаметазон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ускладнення під час коронавірусу можуть спричинити інсульт і пошкодження головного мозку в шести з десяти пацієнтів, які перебувають у критичному стані в лікарні.

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