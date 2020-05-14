Названо причину вразливості літніх людей щодо коронавірусу

Люди похилого віку найбільш уразливі до коронавірусу, оскільки у їхньому організмі знижена кількість специфічних молекул, що відносяться до мікроРНК.

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Тобто до малих некодуючих молекул РНК довжиною 18-25 нуклеотидів. Такого висновку дійшли вчені Університету Огаста в США, повідомляє Aging and Disease.

Зазначається, що мікроРНК (miRNA) у клітинах-господаря націлюються на 3'-нетрансльовану й кодуючу область вірусного генома. Вони блокують їхні функції, створюючи у такий спосіб противірусний ефект.

Під час дослідження фахівці проаналізували людські мікроРНК, націлені на геноми збудників коронавирусів SARS і COVID-19, визначивши зв'язок між їхньою кількістю і віком пацієнта.

Так, усього було знайдено 848 мікроРНК, націлених на геном вірусу SARS, і 873 – на COVID-19. Водночас молекули, які беруть участь у придушенні розмноження нового типу коронавірусу, виявилися пов'язані з різними віковими змінами і захворюваннями.

Зокрема, з'ясувалося, що у людей похилого віку спостерігалося зниження кількості захисних молекул, що й може стати причиною тяжких симптомів і високої смертності від COVID-19 у літніх людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики з'ясували, що у людей похилого віку з коронавірусом проявляються нетипові симптоми хвороби у вигляді втрати мови і сильного зневоднення.

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