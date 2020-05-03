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/ Пульмонологія

Названа патологія, яка призводить до смерті при коронавірусі

22.3т
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До летального результату при коронавірусі COVID-19 призводить аномальне згортання крові.

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Як пише EurekAlert!, до такого висновку прийшли вчені з Ірландського центру судинної біології і Королівського коледжу хірургів.

Аномальна патологія призводить до смерті при коронавірусі

Аномальна патологія призводить до смерті при коронавірусі

pixabay.com

Пацієнти з цим синдромом важче переносили коронавірус і потрапляли в реанімацію. Після смерті в їхніх легенях, крім уражених коронавірусною пневмонією легеневих альвеол, спостерігалися сотні мікротромбів.

При цьому подібне відхилення не спостерігається при інших типах легеневих інфекцій.

На думку дослідників, порушення згортання частково пояснює і виникнення гіпоксії (падіння рівня кисню в крові) у пацієнтів із COVID-19.

Один з авторів дослідження професор Джеймс О'Доннелл пояснив, що аномальне згортання крові при тяжкому перебігу коронавірусу значно збільшує ризик виникнення інсульту або інфаркту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії лікарі звернули увагу, що діти масово почали хворіти патологією, схожою на синдром Кавасакі, яка може бути викликана коронавірусом.

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Тема
Коронавірус
Теги
смерть дослідження вірус
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