Названа патологія, яка призводить до смерті при коронавірусі

До летального результату при коронавірусі COVID-19 призводить аномальне згортання крові.
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Як пише EurekAlert!, до такого висновку прийшли вчені з Ірландського центру судинної біології і Королівського коледжу хірургів.
Аномальна патологія призводить до смерті при коронавірусі
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Пацієнти з цим синдромом важче переносили коронавірус і потрапляли в реанімацію. Після смерті в їхніх легенях, крім уражених коронавірусною пневмонією легеневих альвеол, спостерігалися сотні мікротромбів.
При цьому подібне відхилення не спостерігається при інших типах легеневих інфекцій.
На думку дослідників, порушення згортання частково пояснює і виникнення гіпоксії (падіння рівня кисню в крові) у пацієнтів із COVID-19.
Один з авторів дослідження професор Джеймс О'Доннелл пояснив, що аномальне згортання крові при тяжкому перебігу коронавірусу значно збільшує ризик виникнення інсульту або інфаркту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії лікарі звернули увагу, що діти масово почали хворіти патологією, схожою на синдром Кавасакі, яка може бути викликана коронавірусом.
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