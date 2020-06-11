Названо нову причину високої смертності від коронавірусу серед чоловіків

Висока смертність від коронавірусу (COVID-19) серед чоловіків може пояснюватися тим, що чоловіки й жінки по-різному ставляться до захворювань.

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Як пише Medical Xpress, про це заявив професор епідеміології медичного коледжу при Університеті штату Огайо Білл Міллер.

Він зазначив, що чоловіки зазвичай не звертаються до лікаря за перших симптомів хвороби. Згідно зі статистикою за 2018 рік близько 26% чоловіків, що живуть у штаті Огайо, не мають лікарів або взагалі не ходять до лікарень.

Чоловіки відкладають візит до лікаря

Крім того, за словами Міллера, чоловіки частіше страждають від проблем із легенями, нирками й серцем. Саме ці органи найбільше вражає коронавірус.

Спеціаліст некомерційної лікарні OhioHealth доктор Джозеф Гастальдо додав, що багато чоловіків ходили на роботу під час карантину, наприклад, співробітники екстрених служб або будівельники.

Як писав OBOZREVATEL, лисі чоловіки більш схильні до ризику смерті від коронавірусу, тому що чоловічі гормони допомагають вірусам атакувати клітини.

Також коронавірус може довше залишатися в тілі чоловіка, оскільки здатний проникати в яєчка.

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