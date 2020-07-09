Названо нову небезпеку коронавірусу для мозку: в зоні ризику – діти

Дослідження вчених із Британії показало, що коронавірус може призводити до таких ускладнень у пацієнтів, як марення, інсульт, пошкодження нервів і запалення головного мозку.

Такого висновку дійшли фахівці з Університетського коледжу Лондона, наукову статтю опубліковано в журналі Brain, передає "Рамблер". Так, вони визначили, що ускладнення можуть призвести до рідкісного і іноді смертельного стану – гострого дисемінованого енцефаломієліту (ADEM).

Як говориться в статті, у деяких пацієнтів з COVID-19 немає респіраторних симптомів, але є неврологічні розлади. Експерти порівняли це зі спалахами летаргічного енцефаліту в 20-х і 30-х роках XX століття після пандемії грипу 1918 року.

Названо нову небезпеку коронавірусу для мозку

Вони вивчили симптоми 43 осіб із коронавірусом у віці від 16 до 85 років. У результаті було виявлено 10 випадків тимчасової дисфункції мозку, 12 випадків запалення мозку, дев'ять із яких – це гострий дисемінований енцефаломієліт.

Переважно цей стан трапляється в дітей.

Також учені зафіксували вісім інсультів і вісім пошкоджень нервів, пов'язаних із синдромом Гієна-Барре. Однак дослідники не виявили SARS-CoV-2 у спинномозковій рідині. Це говорить про те, що вірус не впливає на мозок безпосередньо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фахівці з'ясували, що COVID-19 здатний викликати порушення ендокринної системи, що може погіршити стан пацієнтів із відповідними розладами.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!