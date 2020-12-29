Названа можлива причина розвитку "тихої гіпоксії" у хворих на COVID-19

Причиною розвитку "тихої гіпоксії" у пацієнтів з COVID-19 може бути ураження вірусом каротидних тілець, які виступають в якості датчика рівня кисню в крові.

Як передає EurekAlert!, таку гіпотезу висунули дослідники з Севільського університету.

Їх припущення може підтвердиться, оскільки в каротидних тільцях, що представляють собою парні скупчення хеморецепторів, присутній фермент, який сприяє проникненню вірусу в клітини.

Вчені вважають, що при потраплянні в організм коронавірус починає циркулювати в крові, пошкоджуючи не тільки органи дихання, серце, судини, нерви і нирки, а й заражаючи каротидні тільця, що призводить до порушення їх здатності визначати рівень кисню в крові.

При коронавірусній хворобі у деяких пацієнтів з важкою пневмонією може спостерігатися гіпоксемія, при цьому у них відсутні такі симптоми, як задишка або прискорене дихання, характерні для запалення легенів.

На даний момент гіпотеза перевіряється експериментально, в разі її підтвердження з'явиться можливість використовувати стимулятори дихання у хворих на COVID-19.

Раніше MedOboz повідомляв, що коронавірусна інфекція у пацієнтів з тяжкою пневмонією має дві стадії, які відрізняються рівнем вірусу в легеневій тканині. Вчені також встановили, що SARS-CoV-2 в основному "розмножується" у верхніх дихальних шляхах.