Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Названа можлива причина розвитку "тихої гіпоксії" у хворих на COVID-19

2.5т
Читати матеріал російською

Причиною розвитку "тихої гіпоксії" у пацієнтів з COVID-19 може бути ураження вірусом каротидних тілець, які виступають в якості датчика рівня кисню в крові.

Як передає EurekAlert!, таку гіпотезу висунули дослідники з Севільського університету.

Їх припущення може підтвердиться, оскільки в каротидних тільцях, що представляють собою парні скупчення хеморецепторів, присутній фермент, який сприяє проникненню вірусу в клітини.

Вчені вважають, що при потраплянні в організм коронавірус починає циркулювати в крові, пошкоджуючи не тільки органи дихання, серце, судини, нерви і нирки, а й заражаючи каротидні тільця, що призводить до порушення їх здатності визначати рівень кисню в крові.

При коронавірусній хворобі у деяких пацієнтів з важкою пневмонією може спостерігатися гіпоксемія, при цьому у них відсутні такі симптоми, як задишка або прискорене дихання, характерні для запалення легенів.

На даний момент гіпотеза перевіряється експериментально, в разі її підтвердження з'явиться можливість використовувати стимулятори дихання у хворих на COVID-19.

Раніше MedOboz повідомляв, що коронавірусна інфекція у пацієнтів з тяжкою пневмонією має дві стадії, які відрізняються рівнем вірусу в легеневій тканині. Вчені також встановили, що SARS-CoV-2 в основному "розмножується" у верхніх дихальних шляхах.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Пульмонологія

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини