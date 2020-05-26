Названа хвороба, яка підвищує ризик смерті від коронавірусу

Частіше за інших після зараження коронавірусом (COVID-19) помирають пацієнти c хронічними захворюваннями печінки, зокрема цирозом.

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Про це йдеться в дослідженні, що чекає публікації у журналі Journal оf Hepatology. Фахівці вивчили дані 152 пацієнтів c ураженнями печінки і позитивним тестом на COVID-19.

З'ясувалося, що приблизно половоні з них після госпіталізації у тому чи іншому вигляді потрібна вентиляція легень, a в 40% випадків ці пацієнти помирали.

Тестування на коронавірус

Як відзначили вчені, за час пандемії рівень смертності від проблем з печінкою значно зріс. При цьому майже у 80% випадків смертей пацієнтів, що страждали на цироз, причиною стало захворювання легенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки. Найбільше заражень було зафіксовано в Бразилії.

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