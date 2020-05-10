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/ Пульмонологія

Легені наповнені рідиною та інфекцією: вчені виявили важкі наслідки коронавірусу в дітей

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Близько половини дітей, госпіталізованих із коронавірусом COVID-19, страждають від пошкодження легенів.

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Таких висновків дійшла команда експертів із дитячої лікарні Бостона (штат Массачусет, США), оцінивши комп'ютерні томографії в педіатричних випадках COVID-19, передає Daily Mail.

COVID-19 у дітей

COVID-19 у дітей

Ілюстрація

В одному дослідженні з 20 дітей майже дві третини мали непрозорість на знімках легенів, що свідчить про запалення.

Половина пацієнтів мала так званий знак гало, коли запалення оточує ущільнення у тканинах.

Ущільнення утруднює дихання пацієнтів – у ньому повітряні мішечки легенів заповнені рідиною або уражені інфекцією.

16-річна дівчинка з COVID-19 із задишкою. Її КТ-зображення показують непрозорість матового скла з деякою консолідацією

16-річна дівчинка з COVID-19 із задишкою. Її КТ-зображення показують непрозорість матового скла з деякою консолідацією

Daily Mail

Однак дослідники зазначили, що загалом діти, очевидно, менш схильні до дії COVID-19, ніж дорослі.

А – хлопчик, 3 роки. Б – дівчинка, 8 років. С – хлопчик, 14 років. Другий ряд – ті самі пацієнти з ознаками одужання

А – хлопчик, 3 роки. Б – дівчинка, 8 років. С – хлопчик, 14 років. Другий ряд – ті самі пацієнти з ознаками одужання

Daily Mail

А – 14-річна дівчина. Б – 10-річний хлопчик. С – однорічний хлопчик

А – 14-річна дівчина. Б – 10-річний хлопчик. С – однорічний хлопчик

Daily Mail

Лікарі на чолі з радіологинею Александрою Фуст вирішили порівняти пошкодження COVID-19 з іншими подібними респіраторними захворюваннями: SARS і MERS, обидва близькі до коронавірусу, штам грип H1N1 та EVALI – нещодавно виявлена хвороба, пов'язана з вейпінгом.

Лікарка Фуст і колеги дослідили найочевидніші зміни в легенях дітей. Вони вказали на дослідження в китайському місті Ухань. Там було обстежено 20 пацієнтів із коронавірусом (серед яких 13 хлопчиків) педіатричної лікарні у віці від одного дня до 14 років.

У всіх пацієнтів були ураження у стінках легенів. У половини були двосторонні ураження легенів, а у 30% – тільки однієї легені.

У шести з десяти пацієнтів був симптом "матового скла" (GGO). У половини була консолідація, тобто повітряні простори в їхніх легенях, заповнені речовиною, зазвичай гноєм, кров'ю чи водою, в оточенні обода GGO.

Рентгенологи називають це "ореолом", і, хоча це звичайне захворювання легенів, воно може бути унікальнішим для COVID-19.

Після лікування у шести дітей було проведено КТ грудної клітини. Пошкодження повністю зникли у двох випадках, а ущільнення поступово зменшувалися у трьох.

Лікар Фуст зазначила, що знак "ореолу", мабуть, є унікальним для COVID-19 порівняно з іншими захворюваннями.

Як писав OBOZREVATEL, американські та канадські дослідники заявили: потепління влітку не зупинить поширення COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Дослідження вчених Коронавірус
Місце
США
Теги
діти інфекція вірус фотографии хвороба
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