Клінічна практика та нові дослідження показують, що аспірин може допомогти вижити пацієнтам з COVID-19.
Британський професор, Пітер Хорб, з Оксфордського університету, повідомив парламентському комітету, що аспірин доданий в дослідження рандомізованої оцінки терапії COVID-19 (RECOVERY), в якому розглядається кілька варіантів лікування.
Дослідження, проведене Медичної школою Університету Меріленда, показало, що у пацієнтів з COVID було менше ускладнень при прийомі аспірину.
Згідно з даними, опублікування в журналі "Анестезія та знеболення", було обстежено 412 пацієнтів з коронавірусом, 98 з них отримували аспірин за тиждень до госпіталізації або протягом 24 годин після госпіталізації. У пацієнтів, які отримували аспірин, було:
на 43% менше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії;
на 44% менше шансів потрапити на ШВЛ;
на 47% менше шансів померти в лікарні.
Аспірин широко використовується для запобігання утворення тромбів при багатьох інших станах, включаючи серцевий напад, інсульт та прееклампсію у вагітних жінок. Проведення дослідження RECOVERY за участю пацієнтів з COVID-19 – єдиний спосіб оцінити, чи є явні переваги від прийому препарату, переважують вони будь-які можливі побічні ефекти.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.