Клінічна практика та нові дослідження показують, що аспірин може допомогти вижити пацієнтам з COVID-19.

Британський професор, Пітер Хорб, з Оксфордського університету, повідомив парламентському комітету, що аспірин доданий в дослідження рандомізованої оцінки терапії COVID-19 (RECOVERY), в якому розглядається кілька варіантів лікування.

Дослідження, проведене Медичної школою Університету Меріленда, показало, що у пацієнтів з COVID було менше ускладнень при прийомі аспірину.

Згідно з даними, опублікування в журналі "Анестезія та знеболення", було обстежено 412 пацієнтів з коронавірусом, 98 з них отримували аспірин за тиждень до госпіталізації або протягом 24 годин після госпіталізації. У пацієнтів, які отримували аспірин, було:

на 43% менше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії;

на 44% менше шансів потрапити на ШВЛ;

на 47% менше шансів померти в лікарні.

Аспірин широко використовується для запобігання утворення тромбів при багатьох інших станах, включаючи серцевий напад, інсульт та прееклампсію у вагітних жінок. Проведення дослідження RECOVERY за участю пацієнтів з COVID-19 – єдиний спосіб оцінити, чи є явні переваги від прийому препарату, переважують вони будь-які можливі побічні ефекти.

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