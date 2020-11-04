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/ Пульмонологія

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Нарколог розповів, як алкоголь впливає на коронавірус

  • Алкоголь може погіршити перебіг COVID-19

  • Він впливає на захисну здатність організму

1.6т
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Вживання алкоголю впливає на перебіг коронавірусної інфекції, яку викликає SARS-CoV-2.

Про це в інтерв'ю радіо Sputnik розповів лікар-нарколог Руслан Ісаєв, передає Lenta.ru.

Інфікована коронавірусом людина, приймаючи спиртні напої, може тільки погіршити форму захворювання. Медик пояснив, що тяжкість інфекції залежить від захисних властивостей імунної системи, а вживання алкоголю підриває імунітет.

Нарколог підкреслив, що не слід змішувати алкоголь з противірусними препаратами, оскільки це може привести до ускладнень і тяжких наслідків. Також він нагадав про несумісність спиртних напоїв з антибіотиками.

Як раніше писав MedOboz, причина утворення тромбів у пацієнтів з COVID-19 може полягати в продукції аутоімунних антитіл, здатних атакувати здорові тканини організму.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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