Найбільше в історії дослідження показало групи ризику COVID-19

Чоловіки, темношкірі, люди старше 65 років, діабетики чи бідні піддаються найбільшому ризику смерті в разі зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як пише Daily Mail, про це йдеться в найбільшому на сьогоднішній день дослідженні Оксфордського університету і Лондонської школи гігієни і тропічної медицини. Вчені вивчили записи про 17,2 млн осіб і майже 11 тис. випадків смерті від COVID-19 у Великобританії.

Зокрема, дослідження показало, що у людей старше 80 років вірогідність смерті від COVID-19 в 20 разів вища, ніж у людей старше 50 років.

Люди похилого віку піддаються найбільшому ризику

Також було встановлено, що у чорношкірих на 48% більше шансів померти, ніж у білих, якщо вони заразилися вірусом, в той час як жителі Південної Азії – наприклад, індіанці, пакистанці чи бангладешці – мали на 44% вищий ризик.

При цьому чоловіки на 59% частіше вмирають, якщо "зловлять" COVID-19, ніж жінки. У людей з найбільш знедоленої категорії суспільства ризик смерті підвищується на 80%.

Наявність діабету підвищує ризик від 31% до 95%, в залежності від того, наскільки серйозним був стан пацієнта в момент зараження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ризик зараження пацієнта коронавірусом і смерті від нього пов'язаний з генами, які відповідають за групу крові, і особливостями імунних реакцій.

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