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/ Пульмонологія

Надії на колективний імунітет не залишилося, ультрафіолет безсилий перед COVID-19, – учений

16.5т
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Колективний імунітет і сонячний ультрафіолет не допомогли впоратися з пандемією коронавірусу (COVID-19).

Про це для "КП в Україні" розповів доктор фізико-математичних наук, координатор робочої групи з математичного моделювання проблем, пов'язаних із епідемією коронавірусу в Україні Ігор Бровченко.

"Надії на колективний імунітет уже не залишилося. Доти, як буде досягнуто необхідний відсоток хворих, не буде жодних гарантій, що у них збережеться якийсь імунітет... По-доброму, треба, щоб швидко перехворіло 60% населення, тоді і сформується колективний імунітет. А з такими темпами, як хворіють українці, на колективний імунітет розраховувати не доводиться", – пояснив він.

Бровченко додав, що літо й ультрафіолет не впоралися із завданням, як природне "противірусне".

"Ми не бачимо будь-якої залежності між наявністю ультрафіолету і розвитком коронавірусної інфекції. Втім, це було зрозуміло ще навесні, коли COVID-19 "гуляв" не тільки північними країнами, але й в Ірані, де з ультрафіолетом усе гаразд. Можливо, ось така особливість у цього коронавірусу", – зазначив прогнозист.

Заслужена лікарка України, професорка Ольга Голубовська також розповіла, що, ймовірно, восени Україну чекає зростання захворюваності.

"Коронавірус для нас – новий збудник, походження якого ще точно не встановлено... І найближчим часом, ймовірно, нас чекає зростання захворюваності, особливо восени, коли додадуться грип та інші сезонні захворювання. Звичайно, коронавірус не буде з нами все життя, але до березня наступного року залишиться точно", – сказала медикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 14 серпня, в Україні заразилися 1847 осіб, що стало новим антирекордом.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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